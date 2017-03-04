反同婚團體下午集會 訴求拒同志教育

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反同婚團體「滿天星素人連線」將於今天下午到立法院集會，訴求包括拒絕同志洗腦教育。

「滿天星素人連線」將於今天下午在立法院舉辦「百萬大叔站出來—陽春麵大會師」活動，強調以親子集會為主，鼓勵父母一同推娃娃車來關心，現場還將有多個素人親子代表，控訴遭受「彩虹霸凌」的經過，以及同志教育如何「洗腦」孩童等。

反同婚團體抗議性平教材動作不斷，包括抗議教授「性別光譜」概念，以及異性戀霸權、恐同症等名詞。

對此，國家教育研究院教科書發展中心主任楊國揚表示，國教院研議下一輪十二年國教課綱時，對於性別平等教育內容時，會邀集各方學者、專家一同討論。而對於現行教材，也已透過常設的諮詢小組，提供出版社一些修訂意見，但依照課綱編撰的教科書，國教院若要強制更改，依法無據。1060304

(中央社)