人行副行長：暫無必要升息降準

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中國人民銀行（大陸央行）副行長易綱今天表示，中國大陸流動性正常穩定，暫時沒有必要升息或調降存款準備金率，穩健中性的貨幣政策必須做到「不鬆不緊」。

第一財經報導，易綱上午在中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議經濟組駐地北京鐵道大廈受訪，作上述表示。

在美國展開升息循環的情況下，中國大陸是否跟進引起關注。易綱說，升息與否仍要以國內考量為主，具體要看經濟、物價等方面，「我覺得還得再看一看」。

至於中國大陸是否有降準空間，易綱表示要綜合研究、多方考慮。儘管中國大陸當前外匯占款（銀行收購外匯資產而相應投放的本國貨幣）持續減少，但流動性還是很正常、穩定。

對於人行定調貨幣政策為「穩健中性」，易綱說，體現的方式就是「肯定要做到不鬆不緊」。

人行1月召開2017年工作會議提出的主要任務，包括保持貨幣政策穩健中性，繼續做好供給側結構性改革金融服務工作，確實防範化解金融風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。1060304

(中央社)