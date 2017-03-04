娜塔莉波曼二胎卸貨 喜迎愛女湊成好字

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好萊塢影星娜塔莉波曼（Natalie Portman）的公關今天表示，娜塔莉波曼已順利產下千金。

法新社報導，這是35歲的奧斯卡影后娜塔莉波曼與法國籍編舞家丈夫米勒皮耶（Benjamin Millepied）迎接的第2個孩子，大兒子阿勒夫（Aleph）在6年前出生，成功湊成一個「好」字。

公關向美國媒體發表聲明說：「娜塔莉波曼與丈夫米勒皮耶2月22日迎接千金阿瑪利亞（Amalia）的到來，母女均安，也幸福愉快。」

娜塔莉波曼今年1月曾出席金球獎與美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards）頒獎典禮，但她沒參加2月26日的奧斯卡頒獎典禮。她今年以「第一夫人的秘密」（Jackie）中的精湛演技入圍奧斯卡最佳女主角獎。

「今日美國報」（USA Today）報導，娜塔莉波曼與米勒皮耶在拍攝2010年電影「黑天鵝」（Black Swan）時相識，當年頒獎季時她也是有孕在身，並憑藉此片首次奪下奧斯卡影后殊榮。（譯者：中央社周莉芳）1060304

(中央社)