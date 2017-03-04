管制退將赴陸 備役上校王新昌：綠色恐怖

台退將赴陸若違規將被取消退休俸。圖為九三軍人節，軍公教發起「抗議蔡英文，霸凌軍公教」遊行。（本報系資料照片）

行政院發言人徐國勇2日表示，將修改兩岸關係條例，退將或政務官赴中國大陸將管制至少3年，若有違反者或損及國家尊嚴，最重可追回全部月退俸。（中央社）

行政院將修正《兩岸人民關係條例》，針對退休高階將領與公務人員赴陸參加政治活動，予以限制並嚴懲。台灣退伍軍人權益保障協會理事長王新昌表示，民進黨政府大搞綠色恐怖，想殺雞儆猴，對兩岸關係根本沒幫助，鬥退將大可不必。

王新昌是海軍備役上校，曾任國防部後勤參謀次長室後勤管理處副處長、海軍司令部後勤處艦政組長。他向中評社表示，軍人保國衛民是天經地義的職責，職業本身也具有死亡之義務，他相信很多軍中弟兄願意為國家奮鬥、為中華民國而戰的。但民進黨今天台獨黨綱不拿掉，屆時兩岸若發生戰事，試問我們的國軍弟兄要為誰而戰？絕不可能為台獨而戰。

王新昌指出，黃埔校友會包括了鳳山黃埔與廣州黃埔，這群退將在黃埔校友會系統裡是具有一定影響力的，台灣的退將到對岸跟大陸退將進行交流，其實可藉由過程提出諒解與理解的觀點，甚至降低兩岸之間過去因軍事衝突所產生的仇視態度，如果今天蔡政府要把這道交流的門關起來，過去兩岸退將交流所奠定的情感與基礎，或許也將付之一炬。

王新昌分析，蔡政府修改《兩岸人民關係條例》管制退休高階軍公教赴陸，說穿了是意識型態作祟，退將若真想提供情報給中國大陸，還需大老遠跑去北京讓大家指指點點嗎？王認為蔡政府現在大搞綠色恐怖，想殺雞儆猴，不僅對兩岸關係沒幫助，鬥這些退將其實大可不必。

(中時電子報)