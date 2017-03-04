《時代.人》平民貴公子 蔣萬安的政治路

未滿四十歲、擁有美國法學博士學位，從矽谷律師轉投身選舉成為新科立委的蔣萬安，在國民黨一蹶不振的困境中，已成為不少泛藍支持者寄予厚望的政治新星。。(圖/中時資料照，鄧博仁攝)

民進黨在今年228強力推動「去蔣化」，使蔣萬安連帶成為新聞熱的焦點人物，接下來，下月初又會碰上蔣中正的逝世紀念日，屆時他一定又會被媒體追著問。對於他其實並不比一般人有更多了解的曾祖父所引發的政治熱議，蔣萬安的態度是清楚、但也謹慎的：「評價蔣中正應功過並陳，不應意識形態掛帥」，非常四平八穩的標準答案；反倒是最近網路上盛傳他積極經營宜蘭縣，準備要參選宜蘭縣長，令人好奇。

這個說法也沒錯，但只對了一半，我求證於他，經他解釋，立即明白為何會有如此傳言。其實國民黨中央對沒有選出黨籍立委的縣市選區，過去即有分配黨籍立委「認養」服務的成例，這屆國民黨立委人數特別少，情況更是需要，黨中央便把他這位新科菜鳥指派到宜蘭；由於原縣長林聰賢入閣，蔣萬安又出現在縣黨部的新春團拜上，於是便引起媒體記者的注意進而報導聯想。事實上，國民黨籍的羅東鎮長林姿妙正積極部署下屆宜蘭縣長，且聲勢看好，黨中央實在沒必要、也不值得讓蔣萬安去搶這個地盤。

蔣萬安選上立委後，馬上成為國會的新亮點，被稱為立法院第一型男，一舉一動都備受關注。圖為國民黨立委為一例一休案，一字排開站上主席台表達立場。（左起曾銘宗、陳宜民、林為洲、蔣萬安、楊鎮梧）。（圖/本報系資料照片 陳宜民提供）

說穿了，會造成外界這誤會，全都是因為蔣萬安認養得太「認真」了，因為過去所謂認養服務其他選區，沒有人會像他這樣又另找駐宜蘭的助理、有駐地辦公室，還高掛宣傳看板公告周知，難怪別人會以為他是玩真的。但由此也看得出來，尚未滿四十歲、擁有美國法學博士學位，從矽谷律師轉投身選舉成為新科立委的蔣萬安，在國民黨一蹶不振的困境中，已成為不少泛藍支持者寄予厚望的政治新星。

國民黨立委蔣萬安炒起菜來架勢十足，包水餃也難不倒。蔣萬安說，在國外期間，時常自己料理食物。（蔣萬安辦公室提供）

坦白說，蔣萬安現在的正字標記，恐怕大多還是來自蔣家的血緣與烙印，即使他有一天憑他的真本事開創了真正紮實的政治事業，這份先天上的特殊榮辱也將始終伴隨著他，差別只在主從比例如何。但他其實是幸運的，兩代強人總統造就了這一支堪稱民國最後的貴族血脈，而他又不像他的父親蔣孝嚴那樣，在威權與宮廷政治的籠罩下，因為庶出的苦難身世，在成長過程中必須隱忍吞聲、避諱自持；蔣萬安擁有的其實是開放自主的成長歲月，當然更有政治起步就引人注目的優勢。

在蔣家第四代中，他和蔣友柏是最具有公眾知名度的兩位帥哥，但他比起友柏顯然是與台灣更「接地氣」的。友柏的形象是酷酷的、不受控、會放炮的憤青，萬安則是溫文儒雅的模範生、有教養、有禮貌的好孩子。如果兩個人都是偶像，友柏是那種叛逆搞藝術的時尚男，萬安則像是老電影中那種規矩乾淨的書生。蔣家前兩代縱橫中國、統理台灣半世紀，第三代凋零殆盡，到現在第四代，看似有「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」的感時傷懷，但在蔣萬安身上，卻有一種從平和溫雅中透出的自在氣質。

前國民黨榮譽副主席蔣孝嚴（右）之子蔣萬安（中）宣布角逐國民黨黨內立委初選時，曾接受中時電子報《為所欲為》節目主持人張景為(左)專訪。（圖/本報系資料照片 劉宗龍攝）

蔣萬安曾經兩度接受過我的網路廣播專訪，有關他是怎麼知道自己特殊身世的過程，倒是滿有趣的。蔣萬安說，他第一次聽到他的爺爺是蔣經國的說法是小學時，有位老師偷偷跟他透露了這件事情。但是當時他年紀小，老師沒有明講，他也沒特殊感覺，聽完回家也沒有向家人求證。另外，也有同學跟他說，「你的爺爺是蔣經國」；但是，家裡從沒講過這件事情，他也沒當一回事。

蔣萬安有兩位姐姐，大姊蔣蕙蘭是導演，二姊蔣蕙筠很有漫畫天分，曾為蔣萬安設計Q版造型圖。(圖/蔣蕙筠提供)

直到上了國中後，某一天他到台北市立圖書館找資料，翻書時看到周玉蔻寫的《蔣經國與章亞若》一書才發現，書上寫的就是自己的父親和叔叔的故事，那時才更確定自己的血緣來自於蔣家。後來，上了高中，父親有一天把他跟姊姊蕙蘭、蕙筠叫進書房，告訴他們是蔣家後代的事情。他說，當時他的姐姐跟他一樣，心裡都有譜了，反而都沒有太大驚訝。從此，「蔣家之後」這個公開秘密在他們家就不再避諱；後來，蔣萬安也隨父母親到大陸去祭祖。

國民黨立委蔣萬安（左）當選立委時，其妻激動落淚，當時有支持者說，「國民黨已輸很慘了，蔣萬安這種年輕人若輸了，國民黨會更沒未來」，顯示許多泛藍支持者對蔣萬安寄予厚望。（圖/本報系資料照片 鄧博仁攝）

蔣萬安在政壇儼然成為型男代表，深獲各種年齡層的選民喜愛。圖為日前學生參觀立院，排隊與解說的立委蔣萬安（後左）合影。(圖/中央社)

去年出他選上立委後，馬上成為國會的新亮點，被稱為立法院第一型男，當時他就回答我，自己以身為蔣家人為榮；對於「型男立委」這個稱號，他則不太喜歡，為什麼？「因為我就不是啊」…他說，很清楚自己在立院的責任，不怕被貼標籤；生於蔣家是事實，他不迴避也不強調，如果立法院討論有關蔣家的提案，他一定也會參與討論。

國民黨立委蔣萬安形象親民，關心幼兒福利，常常出席各種活動，走訪民間。(圖/取自蔣萬安臉書)

這一年來，蔣萬安的確如他選前所說的，參加了社會福利及衛生環境委員會，常見他針對年長者照護、幼兒福利、食安、醫療、勞工福利等民生問題發言提案；雖然他較少對政治性話題發言，但在場上有關的議事攻防，仍常見他的身影，「要配合黨團運作，我不會不適應啊」。當然，即使是衝上去包圍主席台，也還是那種表情溫和、動作斯文到有點呆萌的風格。

蔣萬安說，他既然選擇了從政，就會一直朝這條路走下去。而當年蔣經國晚年時曾說過「蔣家的後人不會從政」，那是在威權時代，強人宣示不會再有蔣家繼承大位之事；可經國先生恐怕沒有想到在民主時代，第四代子孫中有人會以民選之姿進入政壇。我看著現在的蔣萬安，真覺得他有點像是年輕時的馬英九〔當然不是指長相，而是那味道〕，是褒是貶盡在不言中。至於以後他會怎麼走政治這條路？就全看他這位平民貴公子的打拼與智慧了。加了社會福利及衛生環境委員會，常見他針對年長者照護、幼兒福利、食安、醫療、勞工福利等民生問題發言提案；雖然他較少對政治性話題發言，但在場上有關的議事攻防，仍常見他的身影，「要配合黨團運作，我不會不適應啊」。當然，即使是衝上去包圍主席台，也還是那種表情溫和、動作斯文到有點呆萌的風格。

蔣萬安（後排右一）當選立委後，在父親蔣孝嚴(左)和母親的帶領下，與妻兒前往桃園大溪頭寮謁陵，他說，一定會學習祖父、前總統蔣經國照顧百姓、把民眾福祉擺第一的精神，加倍努力守住這席立委席次。（圖/本報系資料照片 蔣萬安競選總部提供）

蔣萬安說，他既然選擇了從政，就會一直朝這條路走下去。而當年蔣經國晚年時曾說過「蔣家的後人不會從政」，那是在威權時代，強人宣示不會再有蔣家繼承大位之事；可經國先生恐怕沒有想到在民主時代，第四代子孫中有人會以民選之姿進入政壇。我看著現在的蔣萬安，真覺得他有點像是年輕時的馬英九〔當然不是指長相，而是那味道〕，是褒是貶盡在不言中。至於以後他會怎麼走政治這條路？就全看他這位平民貴公子的打拼與智慧了。

(中時電子報)