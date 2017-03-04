不要就是要！圖解民進黨的少女心。(取自政客爽FB)

政黨輪替後，民進黨選前的承諾，不是跳票就是以後再說，就算執行中的也有一堆後遺症，但最令人詬病的還是選前選後兩個樣。民進黨長期主張廢除考監兩院，上台後卻補提11名監委名單。「政客爽」粉絲專業認為女孩說不愛其實是愛，而民進黨說不要原來是要，大讚「好有少女心」。網友也痛批「嘴巴說不要，行為倒是很誠實」

女生為了面子或是其他因素，嘴上說的跟她心裡想的常常是兩回事，導致許多人會認為女生說不要的意思就是要，近期，財政部前秘書處長黃麗鯤被控任內在財政部對女職員性騷，也這樣辯稱。「政客爽」在臉書貼圖，讓我們看看蔡英文上台執政後的少女心。

李逸洋說要廢考試院結果自己當副院長。日前李被國民黨立委賴士葆質疑曾參加獨派色彩濃厚的「新國家憲法草案聲援會」，就是要廢掉考試院，現在反倒被提名考試院副院長。李逸洋則回應，「有些目標是長遠的目標」，不是說要改就改。如果能再過一段時間再改革，可能比較適合，他認為目前考試院還有存在的必要性。

陳師孟說要廢監察院結果自己當監察委員。陳師孟改稱「也許對於西方民主的國家，這個監察權是多餘的，但是對台灣來講，這個監察權是不可或缺的。」遭批吃不到的就要廢掉 輪到自己吃的時候巴著不放。

蔡英文一邊領18%一邊罵18%說要改革，蔡正元曾臉書發文，蔡英文當總統前 ，做5年政務官，加上政大教授13年，卻能在1997年以43歲（實為41歲）的年齡，總共才18年5個月的年資，辦理退休，完全違反「公務員最低要滿50歲、年資要滿25年的最低標準」，但蔡英文退休時，卻可以4,108,600元本金，領取18%利息。

蔡正元強調，雖然蔡英文在2011年1月因為要參選總統，才放棄領取18%利息，取回本金，「如果不是為選總統，蔡英文會放棄嗎？」也有網友認為蔡英文被人踢爆之後聲明：「即起放棄優利存款，直到公務員退休制度改革完成、符合社會公平正義為止。」細看這話蔡英文沒有說死，沒有完全放棄不領，只要「退休制度改革完成、符合社會公平正義」，還是要領的，難怪急於改革完成！

(中時電子報)