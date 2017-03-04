耐溫差400°C的透明鍋 粉嫩櫻花上身

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康寧餐具耐溫差400°C的晶彩透明鍋，粉嫩櫻花上身。（業者提供）

中時即時 馮景青

耐溫差400°C的透明玻璃陶瓷鍋，粉嫩櫻花上身 。 康寧餐具今年春季新推出「櫻花晶彩透明鍋」，晶透鍋身撒上雅致櫻花，讓原本素雅的鍋身多了春天的味道。

康寧餐具指出，透明的玻璃陶瓷，可方便使用者隨時查看食物烹調情況，避免湯汁沸騰溢出或是讓食物烹飪過久的困擾；且玻璃材質表面無毛孔，不易沾菌與不易殘留食物的味道，讓人食在安心、食在健康。

這款鍋具的另一大特色是以太空科技製造，能承受400°C的冷熱溫差，當其他鍋具都因高溫變形而損毀，晶彩透明鍋依然完好如新、晶瑩剔透，鍋身因此提供10年保固。

此外，鍋具表面堅硬光滑，防刮且無任何毛孔，不與食物起化學反應且耐酸鹼，細菌不易殘留，清洗時只需要用水輕輕一沖即可清洗乾淨。

(中時)