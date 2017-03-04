深入太空 俄人體冷凍技術15年後成熟
長久以來，人類夢想移民其他星球，深入太空進行探索，但由於其他星球距離遙遠，要克服人類的壽命限制是一大挑戰。但在科學家的努力下，冷凍人體，進行深空飛行，已出現了長足的進步。
據俄羅斯衛星網報導，俄羅斯人體冷凍公司KrioRus總經理瓦列莉婭•普賴特在第二屆Inspace Forum 2017商用航太論壇上表示，能用以進行深空飛行的人體冷凍技術可於2032年前問世。
「5年後會首度出現可復活的冷凍人體器官，」普賴特說，「再過10年左右，就能讓整個人復活，而可復活的冷凍技術最多15年後就能成熟。」
她說，美國從2005年起，就在積極進行相關領域的實驗，而美國科學家近期已成功復原了經冷凍保存的兔腦。
俄羅斯人體冷凍公司KrioRus成立於2005年，提供液氮冷凍遺體全身或頭部的服務，是美國境外第一家從事這類業務的企業。接受冷凍的人期望，未來能藉助高科技復活。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。