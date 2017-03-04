深入太空 俄人體冷凍技術15年後成熟

長久以來，深入探索太空，尋找其他適合居住的星球，始終是人類的夢想。圖為美國國家航空暨太空總署（NASA）所繪製的火星旅程示意圖。（圖/美聯社）

俄羅斯人體冷凍公司KrioRus位客戶進行人體冷凍的資料照。（圖/KrioRus）

長久以來，人類夢想移民其他星球，深入太空進行探索，但由於其他星球距離遙遠，要克服人類的壽命限制是一大挑戰。但在科學家的努力下，冷凍人體，進行深空飛行，已出現了長足的進步。

據俄羅斯衛星網報導，俄羅斯人體冷凍公司KrioRus總經理瓦列莉婭•普賴特在第二屆Inspace Forum 2017商用航太論壇上表示，能用以進行深空飛行的人體冷凍技術可於2032年前問世。

「5年後會首度出現可復活的冷凍人體器官，」普賴特說，「再過10年左右，就能讓整個人復活，而可復活的冷凍技術最多15年後就能成熟。」

她說，美國從2005年起，就在積極進行相關領域的實驗，而美國科學家近期已成功復原了經冷凍保存的兔腦。

俄羅斯人體冷凍公司KrioRus成立於2005年，提供液氮冷凍遺體全身或頭部的服務，是美國境外第一家從事這類業務的企業。接受冷凍的人期望，未來能藉助高科技復活。

(中時電子報)