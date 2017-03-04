Rain有望主演電影嚴福童

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南韓電影界消息人士透露，歌手兼演員Rain有望與姜素拉共同主演電影「嚴福童」，他們均已收到演出邀約，目前在考慮是否接演。

南韓「亞洲經濟」報導，「嚴福童」是由日本殖民統治朝鮮半島時期自行車英雄嚴福童的真人真事改編而成的電影，也是演員李凡秀擔任代表的經紀娛樂公司製作的首部作品。

「嚴福童」預計於今年上半年開拍，Rain的上一部電影作品是2012年的「R2B: Return to Base」。1060304

(中央社)