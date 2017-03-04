林書豪擬捐1日所得 幫助弱勢

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效力美國職籃NBA布魯克林籃網隊的台裔球員林書豪宣布，17日籃網戰波士頓塞爾蒂克隊的比賽，他將捐1日所得，幫助認真求學並力爭上游的弱勢婦女。

美國籃球網站HoopsWorld記者甘迺迪（Alex Kennedy）在個人的推特（Twitter）頁面貼文，宣布林書豪這項善行義舉。

此外，甘迺迪的推特貼文又說，林書豪另宣布，這個球季他打算每投進1個三分球，就再捐100美元。

林書豪的捐助總額，將交給公益組織One Day's Wages統籌。

除了林書豪，金州勇士隊的神射手柯瑞（Stephen Curry）也曾宣布，每投進1個三分球就送給非洲貧童蚊帳，幫助非洲孩童遠離瘧疾。1060304

(中央社)