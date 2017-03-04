美稱港人權倒退 港府籲別干預內部事務

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對於美國發表人權報告，指香港人權倒退，香港當局今天要求美方尊重香港的司法獨立，不要干預香港內部事務。

外電報導，美國國務院發表的2016年度人權報告，指香港人權倒退，而中國大陸全國人大去年的釋法行動使兩名當選立法會議員喪失資格。

香港特別行政區政府發言人今天對此回應說，香港主權轉移以來，一直嚴格按照基本法的規定實行高度自治、「港人治港」，充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實，這是國際社會有目共睹的。

發言人說，根據基本法第158條，大陸全國人民代表大會常務委員會享有基本法解釋權；人大常委會解釋基本法的權力，是香港憲制秩序的一部分，也為香港法院所認同。

發言人說，外國政府應該尊重法治及香港獨立的司法制度，不應干預香港的內部事務。1060304

(中央社)