聯準會主席葉倫暗示 美3月升息機率增
美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）今天暗示，如果美國就業與通貨膨脹仍符合預期，可能將在本月升息。
法新社報導，分析師將此解讀為，聯準會將在14到15日決策會議調高基準借貸利率的明顯跡象。
聯準會上一次調高聯邦資金利率是在去年12月，是10年來僅僅第2度升息，但在其他聯準會官員最近發表相關聲明後，葉倫的說法加強再度升息的預期。
葉倫在向芝加哥企業團體發表演說時表示，聯準會的聯邦公開市場委員會（FOMC）「將評估就業與通膨是否持續按照預期方向發展，若是如此，聯邦資金利率可能就適合進一步調整」。
潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）首席經濟學家謝波德森（Ian Shepherdson）以一句話總結葉倫的演說重點：「除非就業數據很糟糕，否則他們將在本月升息。」
聯準會在決定利率走向前將再觀察一份就業報告，即勞工部將在10日公布的2月數據；此外，還要觀察接下來一週將發布的兩份通膨報告。（譯者：中央社張曉雯）1060304
(中央社)
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