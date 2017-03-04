女團Girl's Day月底回歸歌壇

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在多次推遲新專輯發行後，南韓女團Girl's Day終於敲定將於本月底回歸歌壇，目前已經完成主打歌錄音工作。

南韓「亞洲經濟」引述Dream Tea娛樂公司透露，Girl's Day將於本月底發行全新迷你專輯，這是Girl'sDay繼2015年發行第2張正規專輯後，首度合體回歸歌壇。

主打歌已於1月底完成錄音，MV也將於本月第2週開始拍攝。

據報導，此次為Girl's Day操刀製作新專輯的是音樂人Ryan Jhun，Ryan Jhun曾為Girl's Day創作第2張專輯主打歌。Girl's Day此次回歸也將與GFriend、lovelyz、gugudan、Pristin等女團展開正面交鋒，為春季歌謠大戰添加看點。1060304

(中央社)