隋棠幫LUCY洗花瓣澡 網友轟：小孩皮膚受的了嗎
隋棠上個月順利產下女兒Lucy，而女兒與兒子MAX激像的容貌也引起網友討論，不過昨天隋棠PO出幫滿月的女兒洗花瓣澡時，再度引起網友質疑「花含有滿多農藥，對嬰兒皮膚不好」，再度掀起爭議。
照片中Lucy被浸泡在充滿花瓣的澡盆裡，只見她揮舞著小手相當興奮，不過女兒似乎食量相當好，也讓隋棠虧說「身材越來越像貴妃」，也讓她在洗的過程想起白居易描寫楊貴妃泡溫泉詩句，不過對於此行徑卻讓部分網友提出質疑，表示花的農藥值超標很多，這麼小的寶寶皮膚怎受的了，更提醒隋棠若女兒身體出現紅腫要趕快就醫。
對此則有網友跳出來解釋，表示新加坡的習俗就是幫新生兒洗花瓣澡，此舉動是要幫忙去晦氣、開運，並順利展開新的人生旅程，而花種主要以菊花類為主，就連MAX剛出生時也有洗過，也讓隋棠再度免於被網友砲轟。
(中時電子報)
關鍵字：隋棠
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。