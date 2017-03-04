隋棠幫LUCY洗花瓣澡 網友轟：小孩皮膚受的了嗎

隋棠幫女兒洗花瓣澡引發爭議。(圖/隋棠臉書)

隋棠上個月順利產下女兒Lucy，而女兒與兒子MAX激像的容貌也引起網友討論，不過昨天隋棠PO出幫滿月的女兒洗花瓣澡時，再度引起網友質疑「花含有滿多農藥，對嬰兒皮膚不好」，再度掀起爭議。

隋棠將生活重心都放在兒女身上。(圖/本報系資料照)

照片中Lucy被浸泡在充滿花瓣的澡盆裡，只見她揮舞著小手相當興奮，不過女兒似乎食量相當好，也讓隋棠虧說「身材越來越像貴妃」，也讓她在洗的過程想起白居易描寫楊貴妃泡溫泉詩句，不過對於此行徑卻讓部分網友提出質疑，表示花的農藥值超標很多，這麼小的寶寶皮膚怎受的了，更提醒隋棠若女兒身體出現紅腫要趕快就醫。

對此則有網友跳出來解釋，表示新加坡的習俗就是幫新生兒洗花瓣澡，此舉動是要幫忙去晦氣、開運，並順利展開新的人生旅程，而花種主要以菊花類為主，就連MAX剛出生時也有洗過，也讓隋棠再度免於被網友砲轟。

(中時電子報)