湖人經營權之爭 宛如朱門恩怨
美國職籃NBA湖人隊球場上的戰績不理想，球場外的經營權之爭卻打得比球賽還精采，甚至原本同為親兄妹的球團高層鬧翻而不惜對簿公堂，宛如朱門恩怨的寫實版。
湖人隊總裁珍妮巴斯（Jeanie Buss）兩週前大刀闊斧宣布重要人事改組，開革她的二哥籃球營運副總裁吉姆巴斯（Jim Buss），找來魔術強森（Magic Johnson）接籃球營運總裁。
至於珍妮巴斯的大哥強尼巴斯（Johnny Buss）則主管公司的發展部門，而就在重要人事令頒布後3天，強尼告訴妹妹珍妮，下週他和二弟吉姆打算召開球團董事會，遴選新任董事。
根據法院公布的檔案紀錄，這對兄弟打算提名4個董事卻沒有包括他們的親妹妹，若如意算盤果真如強尼與吉姆所規劃，一旦下週召開董事會後，珍妮就會喪師掌控球團的主導權。
因此珍妮趕緊在今天向洛杉磯郡最高法院，請求頒布不准她胞兄下週召集會議的臨時禁制令，這對兄弟眼看苗頭不對，隨即取消召開董事會，珍妮的律師也決定暫時按兵不動，雙方各退一步。
不過法院仍將在5月開庭，處理這樁家族企業的朱門恩怨。1060304
(中央社)
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