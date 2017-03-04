韓綜藝節目尹食堂24日首播 峇里島取景

南韓綜藝界高收視率製作人兼導播羅?錫為tvN電視台製作的新節目定名「尹食堂」，將於首爾時間24日晚間9時20分首播。

南韓「亞洲經濟」報導，節目演出陣容定為曾參演羅?錫製作的綜藝節目「花漾姐姐」的資深女演員尹汝貞、「花漾爺爺」的「腳伕」演員李瑞鎮和女演員鄭有美。

綜藝「尹食堂」主要內容是3人在峇里島附近小島開了一家韓國餐廳，引發了一連串故事。新穎的節目題材加上全新的演出嘉賓，在充滿異國風情的峇里島進行拍攝，還沒開播就引起觀眾高度關注。

「尹食堂」節目製作組表示，演出嘉賓將暫時擺脫喧囂複雜的都市，在新環境中開始全新生活，希望為疲於奔波的現代人帶來絲絲慰藉。1060304

(中央社)