重罪有串供逃亡之虞 涉殺女模情侶收押
程姓男子與梁姓女友被控約陳姓模特兒到北市廢棄商場外拍，性侵勒斃並盜取財物。士林地院今天清晨認定程男、梁女涉嫌殺人重罪、有串供逃亡之虞，裁定羈押禁見。
檢警調查，程男1日利用女友聯繫陳姓女子，假藉有外拍工作，誘騙陳女到八德路一處廢棄商場，徒手勒斃陳女盜取身上財物，再棄屍現場附近隱蔽處所；程、梁赴台中五星飯店入住，並盜刷陳女信用卡。程、梁昨天上午在台中落網。
程男在警詢時坦承性侵陳女，也供稱動手時梁姓女友在場，不過梁女全盤否認，警方昨天傍晚將2人依性侵、強盜、偽造文書、殺人等罪移送士林地檢署。
檢察官漏夜複訊後，向法院聲請羈押禁見；士林地院收案後，召開羈押庭。
士林地院指出，程男、梁女經訊問後，程男坦承殺害及性侵被害人，涉犯強制性交及殺人罪嫌疑重大，梁女雖否認全部犯行，但依監視器翻拍照片可證，犯罪嫌疑也重大。
法院審酌，二人所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，二人於案發後相偕至台中地區酒店躲藏，有逃亡之虞；二人為男女朋友關係，有勾串共犯及證人之虞，梁女提出不在場証明，本案尚有證據待查及釐清，二人有羈押必要，因此裁定羈押禁見。1060304
(中央社)
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