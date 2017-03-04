生子獎勵？Angelababy傳買5億豪宅

Angelababy被爆買豪宅，但遭否認。（圖／達志影像）

Angelababy今年1月替老公黃曉明生下寶貝兒子「小海綿」，而黃曉明更是演藝圈知名的「愛妻狂魔」！不過現在有香港媒體爆料，指Baby近來砸下5億台幣買下豪宅，就被聯想是「生子獎勵」！

Baby最近被爆出以1.35億港幣(約5.4億台幣)買下香港干德道豪宅「天匯」，有指這是黃曉明送給老婆的「生子獎勵」，尤其近來香港房價飆漲，但兩人似乎不受影響還是下訂；但對於這項傳聞，Baby否認，更說「謝絕炒作」否認該消息。

(中時電子報)