水氣遇高山低溫 合歡山短暫飄雪夾雨

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一波水氣今天清晨移入中部，遇上合歡山高山低溫，7時多降冰霰夾雨，9時多降雪夾雨，但落地即融化，不過遊客仍開心直播。

一波水氣清晨移入中部山區，合歡山區今天上午9時前氣溫都維持攝氏0度以下，水氣配合高山低溫，合歡山區今天上午7時多降冰霰夾雨，時間持續約3分多鐘，上午9時多又降雪，時間持續約5分鐘，但雪花落到地面之後，隨即被雨水融化，無明顯積雪。

適逢假日，合歡山本來就會湧入許多遊客，碰上無預期短暫飄雪，許多遊客都開心透過臉書直播「下雪了，好開心」。不過也因人車眾多，遊客指出，武嶺附近路段有零星車碰車事故，警方已派員疏導交通。

合歡山雪季期間，由南投縣政府警察局仁愛分局負責維護交通安全、協助解決民眾困難。一名遊客日前因裝雪鏈扯壞煞車油管，一家四口受困昆陽停車場附近，求助拖吊業者無門，所幸翠峰派出所警員林愈勝積極協助脫困，遊客事後在警局臉書表示非常感激。1060304

(中央社)