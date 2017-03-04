伊斯特拉盃 中華女足慘輸北愛8球

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中華女足伊斯特拉盃慘敗給北愛爾蘭，苦吞2連敗。(本報資料照)

中華女足4日在伊斯特拉盃邀請賽遭遇北愛爾蘭，全場被效力於英格蘭艾佛頓女足隊的前鋒瑪姬爾（Simone Magill）攻入4球，以0比8苦吞2連敗。

中華女足下役將與戰績1勝1和的斯洛伐克交鋒，斯洛伐克4日以2比1擊敗斯洛維尼亞。

(中時電子報)