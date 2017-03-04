NBA》籃網客場戰爵士 林書豪2分2助攻

好不容易幫助籃網中止連敗的林書豪，4日來到爵士客場踢館。(美聯社資料照)

(11：05更新)前役好不容易擊敗國王中止16連敗頹勢的籃網，4日來到爵士客場踢館，期望可以續嘗勝利滋味，林書豪目前先發打了8分47秒，3投1中，拿2分、2助攻、2籃板，另有3失誤、2犯規，籃網跟爵士打完上半場，暫時落後9分。

(第2節)儘管籃網次節一度被拉開到落後12分，籃網總教練艾金生仍然處變不驚，直到上半場還剩3分50秒，才把林書豪換回場上，他也在還剩1分43秒，投進自己第1個中距離，隨後卻連續出現2次失誤，兩隊打完上半場，籃網仍以51比60落後。

(第1節)籃網一開始防守欠佳，遭地主爵士打出15比4開局，林書豪手感也不太理想，1次切入上籃與1次三分出手都沒進，打不到5分鐘就被換下休息，幸好他的籃網隊友還算爭氣，努力不讓爵士拉開差距，雙方打完首節，籃網處於26比38落後。

(中時電子報)