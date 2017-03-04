兩場集會活動 北市調整7公車路線

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台北市公運處說，「白色恐怖受難者與街友紀念活動」和「三拒侵安」活動今天都在青島東路附近舉辦，調整周邊7條公車路線和取消3個停靠站位，可至「5284公車動態資訊」查詢。

公共運輸處表示，配合「白色恐怖受難者與街友紀念活動」集會遊行，管制青島東路（中山南路至鎮江街），預估有4條公車路線配合調整行駛動線，並取消停靠兩站位，呼籲民眾至鄰近站位候車。

公運處說，從上午9時至晚間7時舉辦的「三拒侵安」集會活動，將管制青島東路（中山南路至鎮江街），預估有3條公車路線配合調整行駛動線，並取消停靠1站位。

公運處指出，民眾可多利用鄰近的捷運車站搭乘捷運至目的地，避免行程受影響，至於聯營公車路線因交通管制改道而停用站位，可上5284公車動態資訊網頁查詢。1060304

(中央社)