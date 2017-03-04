陸學者：中韓經貿關係恐倒退10年
美韓擬在南韓部署THAAD觸怒北京，中國大陸學者梁啟東認為，中國大陸在涉及國家重大利益問題上不會讓步，若南韓不改弦更張，中韓經貿關係恐「硬著陸」，甚至可能「倒退10年」。
面對終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）今年中可能在南韓完成部署，中國大陸不斷出招反制，先是傳出演藝界「限韓令」，近期又傳言官方指示旅行社停止一切赴南韓旅遊業務。
環球時報今天報導，遼寧社會科學院副院長梁啟東表示，中國大陸在涉及國家重大利益問題上不會讓步，「如果韓國繼續一意孤行，結果只能是作繭自縛」。
他說，2016年南韓經濟受國際市場波動和國內政治動盪雙重打擊，嚴重低迷，尋求與中國大陸合作不失為一種好的選擇，但美國擬在南韓部署THAAD，引發中韓關係「大倒退」。
梁啟東說，2006年中韓雙邊貿易額為1300億美元，如果南韓不改弦更張，中韓經貿關係肯定受損，甚至出現「硬著陸」。「也就是說，減少1000億美元是很有可能的，那就是一夜之間回到10年前。」
據中國大陸官方數據，2015年中韓貿易額為2758.2億美元。
中韓矛盾發酵之際，南韓駐北京大使館3日發布安全提示，提醒在中國大陸的南韓公民注意人身安全，儘量避免前往人群密集場所或娛樂場所，與當地人接觸時儘量避免「就特定事宜進行不必要的爭論」。
中國大陸外交部發言人耿爽3日在例行記者會聲稱，中國大陸境內不存在所謂「反『薩德』運動」甚至「暴力運動」。如果在中國大陸發生違法事件，司法機關將會調查並處理。1060304
(中央社)
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