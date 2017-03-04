2萬株蘭花迎客 台灣國際蘭展開園

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2017台灣國際蘭展今天開園，許多民眾大排長龍等著入園賞蘭，參與這場年度盛會。

台南市長賴清德上午在後壁區台灣蘭花生技園區敲鑼，宣告今年蘭展開園；賴清德更在展區入口親迎民眾入園。

今年蘭展主題是「DISCOVER SUSTAINABLE ORCHIDS台南台蘭‧生生不息」，且首次導入虛擬實境（VR）技術，讓民眾體驗蘭花的培育；賴清德也肯定蘭展內容創新。

今年蘭展規劃爭奇館、鬥豔館、幸福館、未來館四大展館，展示嘉德麗蘭、胡蝶蘭、文心蘭、石斛蘭及其他蘭屬蘭花，多達2萬餘株。

市府表示，配合蘭展，新營客運加開班車，增加密度，讓民眾賞蘭更方便。

台灣國際蘭展昨天開幕，今天開園，展期至14日。1060304

(中央社)