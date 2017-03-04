乘客酒醉吵玩方向盤 計程車衝撞路邊8車

新北市淡水區一輛計程車，今天上午6時30分許失控衝撞路上的汽車及7輛機車，警方調查案情，為計程車載了一名認識的酒醉女乘客，女乘客酒醉吵著要玩方向盤，讓駕駛不慎失控撞到後逃逸。 目前警方已找到駕駛人。1060304

(中央社)