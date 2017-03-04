社區營造評核優異 雲林續推經營研習
雲林縣政府今天表示，深耕社區營造，文化部評比績效獲得優異，今年持續推出「社區經營研習」課程，期讓社造成果在雲林遍地開花。
雲林縣政府文化處長林孟儀說，雲林社造深耕多年，今年初傳來捷報，文化部的105年度社區營造績效評核，雲林成績達90分以上，激勵推動社造腳步持續邁進。
林孟儀指出，今年度社造點補助計畫開跑，將於11日上午9時30分起，在縣府第二辦公大樓5樓工業策進會會議室，舉辦「社區經營研習入門」說明會，今年度補助金額新台幣385萬元，歡迎社區凝聚力量，踴躍爭取，相關訊息歡迎上網文化處網站查詢。
林孟儀以莿桐鄉蒜鄉麻園社區為例，從98年度參與社區總體營造活動，從基礎社區開始提案，社區資源調查發現當地在民國40年代，曾有風靡全台駛犁歌表演團，經由輔導再現原有風味，刻劃農村生活寫照。
林孟儀表示，縣府希望協助社區發展自主性、組織性的意識與行動，挖掘、保存、活化、運用、傳承社區的人、文、地、產、景等資產，結合生活、文化與產業，深化社區人文與藝術，傳衍在地文化。1060304
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。