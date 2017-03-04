社區營造評核優異 雲林續推經營研習

我要評比

雲林縣政府4日表示，深耕社區營造，文化部評比績效獲得優異，今年持續推出「社區經營研習」課程，期許讓社造成果在雲林遍地開花。圖為莿桐麻園社區重現民國40年代曾風靡全台的「駛犁歌表演團」。（翻攝畫面）中央社記者葉子綱傳真 106年3月4日

雲林縣政府今天表示，深耕社區營造，文化部評比績效獲得優異，今年持續推出「社區經營研習」課程，期讓社造成果在雲林遍地開花。

雲林縣政府文化處長林孟儀說，雲林社造深耕多年，今年初傳來捷報，文化部的105年度社區營造績效評核，雲林成績達90分以上，激勵推動社造腳步持續邁進。

林孟儀指出，今年度社造點補助計畫開跑，將於11日上午9時30分起，在縣府第二辦公大樓5樓工業策進會會議室，舉辦「社區經營研習入門」說明會，今年度補助金額新台幣385萬元，歡迎社區凝聚力量，踴躍爭取，相關訊息歡迎上網文化處網站查詢。

林孟儀以莿桐鄉蒜鄉麻園社區為例，從98年度參與社區總體營造活動，從基礎社區開始提案，社區資源調查發現當地在民國40年代，曾有風靡全台駛犁歌表演團，經由輔導再現原有風味，刻劃農村生活寫照。

林孟儀表示，縣府希望協助社區發展自主性、組織性的意識與行動，挖掘、保存、活化、運用、傳承社區的人、文、地、產、景等資產，結合生活、文化與產業，深化社區人文與藝術，傳衍在地文化。1060304

(中央社)