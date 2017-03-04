MLB》年輕化跟心結 讓漢默無奈離開小熊
小熊艾普斯坦(Theo Epstein)跟漢默(Jason Hammel)在年輕時就是鄰居，不過一旦上了談判桌，他們必須拋開私人情感，做出對雙方最合適的選擇。在小熊結束遊行2天後，小熊決定不執行漢默2017年的選擇權，支付200萬美金買斷他的合約，如今他坦言，是球隊追求年輕化，讓他不得不選擇離開。
「我很想留在小熊。」漢默有意願，但卻早已不在球團的輪值規劃，不想離開就得轉戰牛棚，「他們告訴我想啟用年輕人，所以拉上小聯盟的先發左投蒙哥馬利(Mike Montgomery)。但現在我還沒那個打算。」年輕化加上與總教練麥登(Joe Maddon)的心結，讓漢默決心離開待三年的小熊，遠走到堪薩斯。
上季還拿下15勝，照理說漢默出走，雖然不至於人人喊搶，但總應該還是能迅速找到落腳處，孰料他卻等了好一段時間才等到皇家的2年約，34歲的年紀，是一個非常大的阻力，「很艱難的是，各隊正紛紛走向年輕化。無論哪個位置，只要不是評價前兩名的球員，身價就不會太好，這就是自由市場的現實。」
(中時電子報)
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