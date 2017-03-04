籃網作客爵士 林書豪先發首節無得分

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美國職籃（NBA）布魯克林籃網今天作客猶他爵士，首節籃網26比38落後，籃網的林書豪先發暫時沒有得分。

爵士開局打出一波15比4攻勢，籃網接下來靠著三分球追回一點分數；不過爵士命中率保持出色，籃網憑著加強防守漸漸拉近差距。1060304

(中央社)