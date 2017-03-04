陸衛星拍攝波哥大機場 調度清晰可見
據陸媒報導，中國大陸的衛星近日拍攝了哥倫比亞首都波哥大機場的影片，影片中可清楚看到機場的調度情況。
新浪軍事網今天上載了影片截圖，並表示影片由大陸長光衛星技術有限公司公開並由「吉林一號」視頻3星拍攝。
報導表示，吉林一號是大陸第一套自主研發的商用遙感衛星系統，由中國科學院長春光學精密機械與物理研究所研製。
據指出，吉林一號第一組衛星2015年10月7日在甘肅酒泉衛星發射中心由長征二號丁運載火箭發射升空，軌道高度650公里。
吉林一號光學A星是大陸首顆自主研發的高解析度對地觀測光學成像衛星，衛星的地面像元解析度為全色0.72公尺、多光譜2.88公尺。
報導指出，吉林一號視頻星地面像元解析度為1.12公尺，主要展開高解析度影片成像技術試驗驗證。
報導表示，這個級別的解析度，完全可以「直播」軍港、機場等要地的即時調度情況，也足以識別重型武器裝備的型號。
陸媒曾報導，大陸方面正致力提升衛星的解析度。
報導表示，大陸正在構建一套完整的打擊航空母艦系統，在龐大複雜的反航艦太空資訊保障系統的保障下，資訊準確送達後，對射程極遠、速度極快的東風21D，以及東風26反艦彈道飛彈而言，將可充分發揮殺傷力。
據報導，衛星的解析度達到2.5公尺的話，就足以看清300多公尺長的航空母艦輪廓，直接判斷目標屬性，甚至足以判斷是驅逐艦還是護衛艦。1060304
(中央社)
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