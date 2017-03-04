英國反暴力 十萬把刀打造刀刃天使

這是一座高8公尺的威嚴塑像，高大的天使手朝外伸，面目莊嚴，神情哀傷。但近看就能發現，整座塑像其實是用許多把刀子所組成，天使翅膀的每片羽毛都是1把刀，既美麗又恐怖。

「刀刃天使」（Knife Angel）塑像由英國藝術家布萊德雷（Alfie Bradley）耗費2年時間在英國鐵製品中心（British Ironworks Centre）打造，使用的超過10萬把刀子均來自英國警方，每一把刀都象徵著創傷與失去。

這是唯一由全英國警方與內政部合力打造的紀念塑像，也是全英國最大的反暴力紀念碑。

為了呼籲大眾注意刀械問題，英國鐵製品中心展開「拯救生命，繳交刀械」（Save a Life, Surrender Your Knife）活動，由布萊德雷使用由警方沒收，或是民眾主動繳械的刀子打造塑像，紀念曾在刀下失去的生命。

根據統計，從2014年到2016年，英國的刀械犯罪率攀升9%，特別在倫敦增加了16%。警方表示，攜帶刀械的人也和過去不同，過去多半是幫派分子才會隨身帶刀，現在則不一定，高達四分之三的人，帶刀是因為害怕光靠拳頭無法自保。

在倫敦，95%攜帶刀械被逮的人是男性，當中又有6成年齡在25歲以下。

艾莉森（Alison Cope）的18歲兒子喬許（Josh Ribera）在2013年遭人刺死，她從此投入反刀械運動，巡迴校園說明攜帶刀械的危險性。

當「刀刃天使」計畫決定要啟動時，第一個諮詢的人就是艾莉森。她表示，「我馬上說好，只要能讓大家不再帶刀的活動我都歡迎，這是很棒的藝術品。」

她看著成品，感嘆天使的翅膀，以及臉上的哀傷、困惑神情。她仔細看著構成塑像的每一把刀，它們和當年奪走她兒子性命的刀子別無二致。

「刀刃天使」完工後，有望在倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square）的第四柱基（Forth Plinth）展出。1060304

(中央社)