曾獲全國散打冠軍 北市搜救隊員登山失聯

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登山失聯的台北市消防員李盈勳，不但是台北國際搜救隊成員，更曾獲得全國散打搏擊冠軍，體力好，救難經驗也豐富，沒想到在花蓮山上失聯，目前還在搜尋中。

台北市消防局李盈勳、蔡智成、林耿偉3名消防隊員，於二二八假期相約到花蓮攀登南二子山，2月28日一早由壽豐溪溯溪上山，當晚於海拔580公尺處紮營，第2天在海拔1050公尺處紮營。

3月1日傍晚，李員前往尋找水源後失聯，聯繫不上，另兩人原地尋找一天未尋獲，兩人昨天決定下山，下午5時到花蓮鳳林分局西林派出所報案，並通知李員家屬。

30歲的李盈勳警專24期，民國96年到職，去年底從建成調到雙溪分隊，由於他表現優良加上體力好，加入任務編組的台北國際搜救隊，參與大大小小救難工作。

台北市消防局表示，李盈勳是高雄人，警專時為籃球隊員，個性獨立，熱愛極限運動像是散打搏擊、登山及潛水等，目前已結婚，但沒有子女，工作表現出眾。

不少消防同仁聽到李在山上失聯，十分緊張憂心，台北市消防局指出，目前已派出10多名同仁加上與李一起登山的蔡智成，前往花蓮協助救援，希望盡快把人救出。1060304

(中央社)