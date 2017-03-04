美國務院人權報告 關切在台外勞權益

美國國務院今天公布人權報告，關於台灣，美國再度對包括家政外勞及外籍漁工在內的外勞權益保障問題表達關切；報告也指出，外籍和大陸配偶，在台灣遭歧視。

國務院每年都會針對各國人權狀況向國會遞交報告，今年報告的全稱為「2016年各國人權實踐報告」，關於台灣的部分有27頁，在七大項內容中，對於在台灣的外勞權益受剝削及遭人身虐待的情況，仍是美國在今年報告中對台灣人權問題的主要關切。

報告也指出，在參政自由上，台灣去年的總統選舉自由且公平，並選出首位女性總統蔡英文，台灣的女性從政比率高，包括立法院中有38%的立委是女性達到新高、也有外配移民、第一位柬埔寨出生的女性成為立委，而女性地方縣、市首長的比率達15.8%，也創下10年新高。

不過，報告說，性別平權人士仍批評蔡總統的政府，在42位內閣成員中、僅有6位女性，女性僅占內閣成員約14%的比率，則是1997年以來新低。

國務院在摘要中就指出，台灣的主要人權問題仍是剝削外籍勞工權益。報告更介紹，台灣的仲介制度長期把持外勞在台工作，而儘管官方設有供外勞投訴的機制，但外籍勞工遭雇主虐待時、往往不願投訴，主要因他們擔心雇主終止合約遭驅逐，致無法償還在應徵赴台工作時、已先積欠仲介業者的相關費用。

報告提到，台灣目前有約60萬名外籍勞工，主要來自印尼、越南、菲律賓和泰國，而這些外勞是較易受剝削的群體。

在台灣勞工權益維護上，台灣許多行業的雇主都未付給勞工加班費用，報告也引述勞動部2015年勞動檢查報告發現，有3成雇主違反勞基法。

另外，報告也指出，行政單位的勞動檢查執法，不總是有效，但也提到政府去年提出「一例一休」的修法，希望提高對雇主違法的罰則、保障勞工權益，並加強執法，但修法卻讓勞、資雙方都不滿意。

在有關歧視、社會虐待及人口販運的部分，報告指出，截至去年7月，來自越南、印尼、泰國、菲律賓及中國的外籍配偶人數，已占總人口數的2%，然而，這些外籍及大陸配偶在家庭內、外都是受歧視的目標。

報告也注意到台灣兒童受虐待的比率增加，並引述衛福部的數據指出，過去4年，台灣6歲以下兒童遭虐待的比率從21%增至27%。

關於媒體與新聞自由，報告指出，台灣的獨立媒體活躍，在無限制下表達各種觀點，然而，媒體所有權集中，造成對新聞自由的影響，仍讓人關切；另外，台灣學者及媒體人士指控，一些媒體仍自我審查，出於政治考量及在中國當地經營企業、須維繫與北京的關係，會選擇呈現對中國政府有利、正面的報導。

這份報告中、關於中國的部分高達153頁，包括中國對非政府組織及律師的打壓、對西藏人權的迫害。

報告還指出，大陸高舉反貪腐，但透過不透明的司法制度整肅官員，對想促進司法獨立、打擊政府濫權的公民，行政當局也有針對性的打壓。

關於香港，儘管北京當局宣稱「一國兩制、高度自治」，但報告認為，香港去年最重要的人權問題就是北京中央政府侵犯香港的自主權。1060304

(中央社)