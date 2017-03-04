承諾書門 陸官媒：台灣餓著還裝飽嗝打

世新大學因一紙「研修承諾書」引發爭議，不過大學直指，此事不須過度解讀，反而可能觸動兩岸敏感神經。圖為世新大學校園。（資料照片/鄧博仁攝）

世新大學等多所學校簽署「研修承諾書」，爭議持續延燒。大陸官媒今日在社評指出，所謂「承諾書」並非台灣相關大學向大陸大學直接做出的，而是大陸學校怕惹麻煩，赴台研修手續要求較嚴格，陸生遂向台灣校方要一紙聲明，方便成行，台灣的大學只是配合陸生辦手續罷了。

《環球時報》表示，台灣高校為吸引大陸學生，要什麼證明都給，這說明兩件事，第一，大學招生困難，陸生值得珍惜。其次，過去開個這樣的證明在台灣也不算什麼，因為兩岸現狀就是以兩邊都承認一個中國為基礎的。

其實台灣在兩岸關係中早期的一些優勢大部分已經耗盡，除了綜合力量嚴重懸殊，台灣的弱勢正在許多方面顯露出來。台獨勢力偏要示強，對內在或新輸入的「中國元素」一概不予容忍，與時代潮流「悲壯地」唱著對台戲。

台灣藝人紛紛赴陸求發展，台灣企業西進謀生存，旅遊商店盼著陸客去消費，《環球時報》嘲諷就只剩下政客們炫耀「骨氣」了，民進黨當局在把台灣引向邪路。當全球無論在經濟或文化上，積極與中國大陸合作時，民進黨卻要台灣遠離大陸，試圖以「新南向政策」彌補，但東南亞怎能與大陸同日而語？兩岸關係緊張使台灣走向世界的路勢必更窄，雙向損失將產生疊加效應。

(中時電子報)