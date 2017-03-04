訪台南交流賴清德探敵？柯文哲笑：想太多
台北市長柯文哲今天上午率市府一級主管到台南進行參訪交流，由於之前傳聞賴清德將選雙北，被聯想此行為探敵之旅？柯文哲笑言，「想太多了吧！」他說，大家都是朋友，彼此交流一下，媒體問他會否希望賴清德支持其連任？柯一笑置之，倒是被問到民進黨打算在台北推人選做民調，會否造成壓力，他說，「以前當外科加護病房醫生，政壇這點壓力，都不算什麼。」
柯文哲一行人第一站來到奇美博物館，由奇美博物館館長廖錦祥、台南市副市長吳宗榮出面迎接，柯文哲說，自己第一次來到新館，之前舊館則已參觀多次，預計停留2小時，他全程很認真觀賞每一項展品。
柯文哲表示，賴清德畢竟當了6年，很多經驗可以學習，今天此行主要目的是與台南市交流交通、科技園區開發、觀光城市等施政項目，明天也將參觀國際蘭展。
(中時)
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