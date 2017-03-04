快筆記！凝結日本之美的7處賞櫻景點推薦

近年來，山梨縣富士吉田市的「新倉山淺間公園」在外國旅客之間也掀起一陣熱潮，凝結「日本之美」的動人美景！(圖/shutterstock提供)

埼玉縣幸手市的權現堂櫻堤是關東地區首屈一指的賞櫻勝地，與旁邊的油菜花田輝映出一幅金黃與粉紅相間的絕景。(圖/shutterstock提供)

日本賞櫻景點風情萬種，春季限定的粉紅櫻花成為凝結日本之美的最具代表性絕景。除了漫步長達近20公里的櫻花大道，跟乘船慢遊河岸欣賞河畔櫻花，在日本還能眺望以富士山為背景的櫻花絕景、同時欣賞櫻花與梅花爭艷的奇特畫面、以及能在蔚藍的海岸線旁遇見粉嫩櫻花的美麗勝地呢！

日本國際觀光振興機構「日本旅遊活動VISIT JAPAN NOW」近日於臉書粉絲專頁分享賞櫻景點推薦連載，介紹日本各地櫻花勝地，勾勒出不同風情的日本櫻面貌，想到日本當追櫻族的旅人快筆記吧！

►山梨縣「新倉山淺間公園」

山梨縣富士吉田市的「新倉山淺間公園」位於新倉山的半山腰，能盡情飽覽當地的自然美景。4月份的櫻花盛開之際，以富士山為背景的櫻花絕景，每年都吸引大批民眾前往當地攝影留念。近年來，這座美麗的賞櫻勝地在外國旅客之間也掀起一陣熱潮，凝結「日本之美」的動人美景！

►埼玉縣「幸手權現堂櫻堤」

埼玉縣幸手市的「幸手權現堂櫻堤」是關東地區首屈一指的賞櫻勝地。每年櫻花盛開之際，由1,000多棵櫻花樹所建構出的一條長達1公里的櫻花隧道，當地還會舉辦「櫻花祭」，與旁邊的油菜花田輝映出一幅金黃與粉紅相間的絕景。

►福岡縣「淺井的一本櫻」

福岡縣久留米市的「淺井的一本櫻」是一棵樹齡約1百年的山櫻，也是九州地區最具代表性的櫻花名樹，高18公尺、樹幹直徑4.3公尺。每年4月上旬是最佳的賞櫻時期，日落前的畫面可說是當地一天之中景致最唯美的時刻，獨自矗立在大自然之中的櫻花樹，在燈光的照耀之下，倒印出池面上的「逆櫻」，是令人嘆為觀止的一大絕景。

每年春季青森弘前櫻花祭舉辦期間，遊客可在護城河上乘船賞櫻。(圖/shutterstock提供)

►山口縣「錦帶橋」

「錦帶橋」不僅是山口縣的知名觀光景點，也是日本國內知名的賞櫻勝地。每年3月下旬到4月上旬期間，3,000棵櫻花樹沿著河岸綻放的美景，為當地增添一分華麗唯美的氣息。花季期間會舉辦賞櫻船、夜間點燈等活動，每年來自國內外的觀光客齊聚一堂，場面熱鬧非凡。

►香川縣「紫雲出山」

香川縣的「紫雲出山」是一個能夠同時欣賞瀨戶內海美景以及美麗櫻花的賞櫻勝地。3月下旬到4月中旬之際，一望無際的瀨戶內海與大約1,000棵櫻花樹所交織出的美景，每年都吸引無數的觀光客前往當地朝聖。特別是從山頂的展望台向遠方俯望的同時，蔚藍的海水與淺粉紅的櫻花建構出一幅色調分明的動人絕景，令人難以忘懷。

►青森縣「弘前公園」

青森縣弘前市市中心的「弘前公園」。每年櫻花盛開之際，園內2,600棵櫻花樹，為當地的重要文化財弘前城襯托出不同於以往的唯美氣息。另外，期間限定的夜間燈飾也是不容錯過的一大重頭戲！

而距離市區不遠之處，還有一條素有「世界第一的櫻花街道」之稱的美麗櫻木道，這條並排著6,500棵櫻花樹的20公里美麗大道，是當地超人氣的賞櫻勝地，此時也是最能欣賞到弘前地區一年之中最閃亮的季節。

►北海道「圓山公園」

北海道札幌市的「圓山公園」是日本國內少數能夠同時欣賞櫻花與梅花的賞花勝地。來到園內的「北海道神宮」，可欣賞由1,400棵櫻花樹與250棵梅樹所交織出的美景。每年4月中旬到5月上旬的期間，剛好是這兩種花朵同時盛開的季節，不同品種與色調的花朵在園內爭相綻放，交織出一幅繽紛亮麗的動人美景，這也是只有在北海道特有的天然氣候之下，才能享受到的賞花之趣呢！

(中時電子報)