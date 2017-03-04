紡織廠工安 女外勞溺斃廢水收集池
後龍後龍鎮一家紡織工廠今天上午傳出工安意外，一名綽號阿香的50多歲越南籍女勞工疑似掉入回收區的廢水收集池，苗栗消防局獲報後，出動後龍、特搜等消防分隊6車12人前往救援，由於廢水收集池開口狹小，僅能容納一人通過，搶救相當不易，搜救人員一邊抽水一邊打撈，經過2小時的搶救，才發現該名女外勞已無生命跡象。阿香並非是紡織廠內員工，而是紡織廠外包的回收業者帶去的助手。
苗栗縣消防局指出，該廢水收集池水溫約50度上下，為地下室的設計，深度約1米5，平常開口僅可容納一人通過，為一鐵蓋覆蓋，有民眾報案目前看到阿香爬梯時踩空掉落廢水池內，因廢水池混濁高溫，只能待抽水後才得以進入搜救，不過對於回收業者的助手為何要爬到廢水收集池，警方將進一步釐清，也將通知中區勞檢所進行調查。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。