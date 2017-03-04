紡織廠工安 女外勞溺斃廢水收集池

苗栗縣紡織廠傳出疑似有外勞落水意外。(江詩筑翻攝)

苗栗縣紡織廠傳出疑似有外勞落水意外，消防人員搜救中。(江詩筑翻攝)

該廢水收集池為地下室設計，開口僅容一人通過，搜救不易。(江詩筑翻攝)

後龍後龍鎮一家紡織工廠今天上午傳出工安意外，一名綽號阿香的50多歲越南籍女勞工疑似掉入回收區的廢水收集池，苗栗消防局獲報後，出動後龍、特搜等消防分隊6車12人前往救援，由於廢水收集池開口狹小，僅能容納一人通過，搶救相當不易，搜救人員一邊抽水一邊打撈，經過2小時的搶救，才發現該名女外勞已無生命跡象。阿香並非是紡織廠內員工，而是紡織廠外包的回收業者帶去的助手。

苗栗縣消防局指出，該廢水收集池水溫約50度上下，為地下室的設計，深度約1米5，平常開口僅可容納一人通過，為一鐵蓋覆蓋，有民眾報案目前看到阿香爬梯時踩空掉落廢水池內，因廢水池混濁高溫，只能待抽水後才得以進入搜救，不過對於回收業者的助手為何要爬到廢水收集池，警方將進一步釐清，也將通知中區勞檢所進行調查。

(中時)