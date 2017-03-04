3／4中視午間新聞搶先看

我要評比

3月4日中視午間新聞搶先看

今天3月4日的中視午間新聞搶先看：

嫩模後續 閨密設局誘殺 恐怖情侶收押

性侵殺害女模的程姓男子，供稱梁姓女友教唆犯案，女友全程陪同。梁姓女子卻辯稱和死者情同姊妹，案發時並不在場。警方調閱監視器，女子是否在場，還在交叉比對。

都更拆屋 出門協商都更 返家見屋遭拆

這是文林院翻版嗎？台北市有民眾因拒絕配合建商進行都更，日前出門向建商進行協商，一到家房子竟然無預警遭建商拆毀。強拆民宅害民眾露宿街頭，建商卻反咬住戶獅子大開口。

週二再冷今明回溫 下週二變天探13度

今晚到明天天氣穩定，明天氣溫會比今天再回升一些。下周一鋒面及冷氣團南下，轉為濕冷天氣，下周二、三，北部清晨最低溫只有13℃。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播陳志耕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)