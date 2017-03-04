為讓美國國威遠揚 川普擬增航母至12艘

為讓美國國威遠揚川普擬增航母至12艘。(美聯社)

為讓美國國威遠揚，美國總統川普在造訪維吉尼亞州紐波特紐斯（Newport News）造船廠，並登上新建的航空母艦「福特號」（Gerald R. Ford）時表示，他希望美國軍方建造更多艦艇與飛機，包括將航空母艦由現有的10艘恢復到12艘，讓美軍擁有世界最精良的裝備。

日前川普希望推動美國歷史上最大規模的軍事建設，打算將國防經費增加540億美元，使得國防部預算增至6030億美元，以補強他所謂實力耗損的軍力。

川普除了著手擴展海軍艦隊計劃外，說到「我們也需要更多飛機，現代化的戰力及更大的軍力水準。還必須大舉改善網路戰力。」強調「我們將很快擁有世界最精良的裝備。我們將讓我國軍隊有所需工具可以預防戰爭，如果必要時，進行戰爭而且只做一件事。你們知道是什麼事嗎？就是贏得勝利。」

商人出生的川普表示，海軍和其他軍種得擴充且現代化，也要精打細算，「用較少的錢造同樣的艇、造相同的船、造一樣的飛機」。但即將服役的「福特號」建造經費數度超支，最後耗資129億美元，進度也幾度延後。

「福特號」是美國海軍新一代航母的第1艘，今年將成為美國最大、科技最先進且最強的軍艦，可望容納約2600名官兵。

(中時電子報)