空汙嚴重 印度許多地方下酸雨

印度氣象局（IMD）和印度熱帶研究所最新研究報告顯示，由於印度許多城市空氣汙染嚴重，導致過去10年，許多地方降下的雨水呈現酸性。

研究人員從印度馬哈拉什特拉省納格坡市、阿薩姆省莫漢巴里、北方省阿拉哈巴德、安德拉省維沙哈巴南巿和坦米爾那都省科代卡納爾鎮等地蒐集2001到2012年的雨水樣本檢測，發現雨水酸鹼值（pH質）達4.77到5.32，變成酸雨。

雨水的pH酸鹼值如果低於5.65，就被認為是酸雨。

「印度時報」（Times of India）引述上述印度氣象局和印度熱帶研究所（Indian Institute of Tropical Meteorology）的研究報告指出，酸雨主要是由大氣中的雨水和由工廠、汽車和一些工業單位排放的硫、氮氧化物混合的結果。

酸雨除腐蝕泰姬瑪哈陵等歷史建築物、殺死水中生物，經科學研究還會導致人們出現哮喘、乾咳、頭痛，和眼睛、鼻子、喉嚨的過敏等症狀；更嚴重的是酸雨會讓溶解在水中的有毒金屬遭水果、蔬菜和動物吸收，嚴重影響吃下這些東西的人類健康。1060304

(中央社)