金正男案男嫌抵陸 批大馬警方企圖逼供

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北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男遇刺案，北韓籍男嫌李正哲今天在北京說，他是馬來西亞當局企圖損害北韓榮譽的陰謀受害者，也指控警方試圖向他逼取口供。

路透社報導，北韓公民李正哲（Ri Jong Chol，譯音）今天在北韓駐北京大使館外向記者指控，馬來西亞脅迫他，試圖逼供。

金正男2月13日在馬來西亞吉隆坡國際機場，疑遭2名女子塗抹VX神經毒劑於臉上後喪命。聯合國將這種化學物質歸為大規模毀滅性武器。

金正男遇害導致馬來西亞與北韓關係緊張。兩國友好關係已維持數十年。

李正哲說，刺殺案當天他並不在機場，對於大馬指控他的車輛涉案，他也一無所知。

李正哲遭馬來西亞驅逐出境，在返回北韓途中停留北京。

他今天清晨抵達北京國際機場，大批南韓與日本記者上前追問，但他仍在中國大陸警方戒護下迅速離開混亂現場，未能發表任何聲明。

李正哲在北韓駐北京大使館外告訴記者，馬來西亞當局向他提出假證據，拘留他時，警方還拿出其家人相片，試圖逼供。

「我了解這是場陰謀，企圖損害北韓的地位與榮譽。」（譯者：中央社周莉芳）1060304

(中央社)