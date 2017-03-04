越南APEC第一次資深官員會議落幕
在越南召開的亞太經濟合作會議（APEC）第一次資深官員會議昨天落幕，與會代表在會中一致通過4大優先合作事項。
越通社新聞網站報導，2017年APEC第一次資深官員會議與相關會議自2月18日至3月3日在芽莊市（Nha Trang）舉行，來自21個成員經濟體、各國際組織代表逾1900人已出席共60場會議、研討會和對話會。
報導說，在本次會議期間，與會代表一致同意推動經濟合作、經濟互聯互通與貿易自由化，為推動區域成長做出努力，通過了2017年APEC峰會議程等。
其中，APEC第一次資深官員會議自3月2日召開2天，與會代表討論並通過2017年APEC會議的4大優先合作事項，包括推動可持續發展、創新和包容性成長，深入推進經濟互聯互通，提高中小微型企業的競爭力和創新能力，加強糧食安全和可持續農業及有效應對氣候變化。
據報導，第一次資深官員會議與相關會議是2017年越南APEC會議的第一個重要活動，第二次資深官員會議預計於5月在河內召開。1060304
(中央社)
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