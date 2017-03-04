勞保3種年金 不得重複請領

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勞工保險的老年、失能跟遺屬3種年金給付，勞保局提醒當民眾相關條件都符合時，基於社會保險給付不重複保障的原則，應擇一請領。

勞工保險局指出，基於社會保險給付不重複保障的原則，勞保被保險人或其受益人符合失能年金、老年年金或遺屬年金給付條件時，應擇一請領。也就是說，同期間1個人只能請領1種勞保年金。

勞保局提醒民眾，一定要審慎考慮個人及家庭的經濟生活，再提出申請。

除此之外，勞保局也表示，被保險人如果在民國98年1月1日勞保年金實施前，就有勞保年資，在符合請領條件之下，可以選擇1次請領，但決定後就不得更改。1060304

(中央社)