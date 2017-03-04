節目收視下滑怪川普 阿諾不玩了
因收視率不佳而與美國總統川普打口水戰的前加州州長阿諾史瓦辛格今天證實，他將終結在電視實境秀「新名人接班人」的主持工作，因為很多人看到節目有川普名字就轉台。
69歲的好萊塢男星阿諾以電影「魔鬼終結者」經典台詞「我會回來的」（I'll be back）而紅遍全球。他稍早告訴娛樂雜誌「帝國」（Empire），「新名人接班人」（The New Celebrity Apprentice）主持第一季結束後，他已無意返回節目，即便節目製作人柏奈特（Mark Burnett）來問，他也不會改變心意。
法新社報導，阿諾在一份給美國媒體的聲明裡說：「我喜愛與國家廣播公司（NBC）和柏奈特工作的每一秒。從名人到工作夥伴到行銷部門，每個人都是10分。」
阿諾今天一早告訴帝國雜誌：「隨著川普攪進這個節目，讓人們倒盡胃口，使他們不願以觀眾、贊助商或任何其他支持的方式參與節目。」
阿諾說：「沒人知道會發生這種事，我想所有人都是措手不及..當人們發現川普仍以執行製作的角色參與，且從節目支薪，一半的人就（開始）抵制。」
該實境秀收視率下滑一事公布後，2008到2014年的主持人川普，就與阿諾在推特槓上。
川普2月3日在推特說：「是的，阿諾史瓦辛格在加州州長任內做得很爛，而在節目的表現更爛..但至少他努力過。」阿諾則貼出一個2006年尋求連任加州州長期間公布的報稅表連結，做為反擊。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，川普早在1月6日就在推特開砲「哇，收視率來了，跟收視率機器DJT（川普姓名英文縮寫）比起來，阿諾徹底敗了。」
阿諾解釋他不再返回節目時說：「這與節目本身無關，而是每個我遇到的人都說『我喜歡這節目..但我只要一看到川普的名字還在，就轉台了！』」（譯者：中央社陳亦偉）1060304
(中央社)
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