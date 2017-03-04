年金改革 陳副總統：一定會成功
行政團隊力拚在3月把年金改革修法草案送進立法院，副總統陳建仁今天表示，年金改革「一定會成功」，改革真的很困難，但政府不會讓大家失望。
年金改革委員會副召集人林萬億日前表示，希望在3月把年金改革的修法草案送到立法院，最晚不要超過5月20日，而考試院將在7日舉行全院審查會審查考試院版的年金改革修法草案，陳副總統今天上午出席「台灣聯合國協進會」第七屆第二次會員大會後受訪表示，年金改革「一定會成功」。
陳副總統在會員大會中致詞時表示，過去9個月來，總統蔡英文和行政團隊沒有忘記民眾希望政府改革的願望和期待，改革真的很困難，但政府不會讓大家失望，推動包括年金改革、司法改革、轉型正義等。
陳副總統說，監察委員被提名人陳師孟日前在提名記者會中說，改革很困難，例如修法把監察院和考試院修掉很困難，但不能說很困難就不改革監察院，要讓監察院越來越公正、保障人權、越來越能監督政府。
陳副總統說，這段話讓他印象深刻，因此越困難的地方越要打拚，找出所有可能的方法，走出更美好的路。1060304
(中央社)
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