PGA》麥克羅伊獵鷹 墨西哥賽攻頂居榜首

世界第3麥克羅伊次輪65桿躍居領先。(美聯社)

前球王北愛爾蘭名將麥克羅伊，前9洞飆出31桿(-4)後，後9洞再於482碼的4桿洞第14洞，第2桿直接擊球進洞獵到老鷹，這隻老鷹讓他次輪交出65桿(-6)佳績，一舉攻上墨西哥錦標賽排頭，以領先2桿的133桿(-9)躍居領先。

湯瑪斯並列第2，搶攻本季第4冠。(美聯社)

本季已經贏得3冠的美國23歲新秀湯瑪斯，4日次輪也揮出66桿(-5)，以135桿(-7)衝至並列第2，出現爭奪第4冠機會。與他排名相同的還有美國46歲老將米克森及英格蘭好手費雪。

美國重炮強森，2周前Genesis公開賽奪冠後登上世界第1，這場比賽是他首度以「球王」之姿出賽，前兩輪揮出70、66桿，以落後3桿的總桿136桿(-6)並列第5，保持在爭冠行列。

(中時電子報)