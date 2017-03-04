PGA》麥克羅伊獵鷹 墨西哥賽攻頂居榜首
前球王北愛爾蘭名將麥克羅伊，前9洞飆出31桿(-4)後，後9洞再於482碼的4桿洞第14洞，第2桿直接擊球進洞獵到老鷹，這隻老鷹讓他次輪交出65桿(-6)佳績，一舉攻上墨西哥錦標賽排頭，以領先2桿的133桿(-9)躍居領先。
本季已經贏得3冠的美國23歲新秀湯瑪斯，4日次輪也揮出66桿(-5)，以135桿(-7)衝至並列第2，出現爭奪第4冠機會。與他排名相同的還有美國46歲老將米克森及英格蘭好手費雪。
美國重炮強森，2周前Genesis公開賽奪冠後登上世界第1，這場比賽是他首度以「球王」之姿出賽，前兩輪揮出70、66桿，以落後3桿的總桿136桿(-6)並列第5，保持在爭冠行列。
(中時電子報)
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