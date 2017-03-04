洪憲法統一說 黃國昌：多數台灣人不認同統一

時代力量新北壘球隊4日在三重疏洪壘球場舉辦成軍記者會，黨主席黃國昌到場開球。（陳心瑜攝）

國民黨主席洪秀柱日前一席「中華民國憲法就是一中憲法」，時代力量黨主席黃國昌受訪時表示，相信絕大多數台灣人無法認同統一，時代力量也希望盡快啟動憲政改革，建立真正三權分立的國家。

時代力量新北壘球隊今天早上在三重疏洪壘球場舉辦成軍記者會，黃國昌到場開球，媒體詢及時代力量在新北的布局，以及他是否投入新北市長選舉，黃國昌一概回答「今天談運動、不談政治」。

黃國昌日前在臉書發表對洪秀柱「一中憲法」說的看法，指這種憲法詮釋，顯示對民主憲政的徹底無知，令人遺憾。統一或許是國民黨的方向，但不是台灣人民的方向。

媒體詢問，時代力量成在新北成立壘球隊是否為拉近和年輕人距離，黃國昌則表示慢速壘球活動不分年齡，且過去一年自己也常在選區內參與慢速壘球活動，除能運動，也能凝聚社區意識，因此新北市黨部成立壘球隊，日後能到各社區參與活動、增進感情。

(中時)