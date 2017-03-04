考試院下周審年改草案 陳建仁握拳：一定成功
副總統陳建仁今天上午出席台灣聯合國協進會會員大會，由於攸關年金改革相關草案，週二將第一次在考試院全院審查會審查，陳建仁要離開會場時，回應對記者對年改革金議題時，堅定握拳表示「一定會成功！」
陳建仁致詞時，感謝協進會員們在去年大選的支持，他強調新政府一直沒忘記689萬支持者的願望與期待，會全力推動改革。改革真的困難，就像陳師孟在監委提名人的記者會中所說，雖然要廢考、監兩院很難，但不能因此不改變監察院，要讓監察院越來越透明、越來越公正。
陳建仁出席致詞時，突然話鋒一轉，提到蔡政府對於相關改革的決心，他表示，二二八當天，總統蔡英文告訴大家轉型正義的重要，台灣有很多要改變的地方，大家要有理想的制度，一步一步走向更美好的未來。政府做得不夠快、不夠周全的地方，大家可以批判，但要繼續支持，他們會檢討，希望回應台灣多數民意的期待。
陳建仁說，改革已經開始，改革一定要走，相信堅定走下去，更民主公義的台灣就在眼前。
台灣聯合國協進會理事長蔡明憲也現場邀請陳建仁加入會員，他說，蔡英文總統已經加入，且會費已經繳，副總統加入，但會費也一定要繳，是一千元。引發台下哄堂大笑。
蔡明憲說，希望陳建仁回去告訴總統蔡英文，對外不要再用Chinese Taipei，要用台灣「這是我們共同母親的名字」。
上午出席的還包括外交部次長吳志中、總統府資政吳澧培、監察委員被提名人陳師孟、時代力量立委林昶佐。
(中時)
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