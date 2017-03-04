歐洲議員性別歧視 遭同僚女議員痛罵

74歲的波蘭裔歐洲議會議員柯文米基（Janusz Korwin-Mikke）1日發言公然歧視女性，稱女性比男性弱小，薪資本就該比男性低，被同僚女性議員痛罵。

當時議員正在討論男女薪資差異問題，柯文米基說，在波蘭的國際物理奧林匹克競賽中，女性只排到第800名，在全世界排名前100名的西洋棋手中，1名女性也沒有。

他說，「當然，女性必須要比男性賺的少，因為她們比較弱、比較小、比較沒那麼聰明。她們必須賺的比較少，就是這樣。」

柯文米基這番言論讓他的同僚相當不滿。西班牙裔女議員培瑞斯（Iratxe Garcia Perez）在他說話時面露厭惡神色。

培瑞斯隨即起身反擊。她說，「那麼，根據你所說、根據你的理論，我根本沒權利成為歐洲議會的一員。我知道你很不爽，知道你很在意我們女人可以代表其他公民，就跟你一樣。」

她表示，「我知道我必須捍衛歐洲女性，對抗像你這種男人。」她說完後現場響起一片掌聲。

其他歐洲議會議員同樣不滿柯文米基的發言。

然而，柯文米基繼續大放厥詞。他3日在波蘭華沙表示，「認為女人和男人一樣聰明，是20世紀的刻板印象，這種刻板印象必須被打破，因為根本不是真的。」

英國廣播公司（BBC）報導指出，柯文米基可能違反歐洲議會對於誹謗、種族歧視和排外發言與行為的規定，歐洲議會議長塔加尼（Antonio Tajani）將展開調查，柯文米基可能受罰，或許是罰款，也可能暫時停職。

柯文米基過去也有不良紀錄，去年他曾說歐洲移民是「屎」，被扣了10天出席費，超過3000歐元（約新台幣9.8萬元），並被停職5天。?

衛報（Guardian）報導，柯文米基的狂言還包括，「男人的精液會影響他睡過的女人」、「女人說不要，5成都是在假裝」。1060304

(中央社)