林書豪2分2助攻2籃板 籃網落後9分

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美國職籃（NBA）布魯克林籃網今天作客猶他爵士，半場打完籃網51比60落後，籃網的林書豪貢獻2分2助攻2籃板。

爵士首節命中率高達65%，第2節手感維持溫度持續進攻，而林書豪在第2節的時間大多坐在板凳，在第2節最後3分39秒才回到場上。

不過，林書豪一上場就順利組織帶動球隊，追成49比53，上半場結束，籃網仍以51比60落後。1060304

(中央社)