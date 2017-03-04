大貨車國道起火 所載神像全毀

劉姓男子駕駛的大貨車今天上午行經中山高南下彰化路段時不明原因起火，火勢延燒快速，所幸無人傷亡，但所載神像全毀。

國道警方指出，大貨車上面載的全都是進香團要使用的物品，目前正在調查車輛起火是否為香爐或鞭炮所致。

彰化縣消防局今天上午8時40分左右接獲通報指稱，有1輛大貨車行經國道中山高南下199公里彰化路段時突然起火，消防局立即出動多輛消防車前往灌救，不過當消防車抵達時，大貨車上的2人已逃出，但貨車已被大火吞噬，所幸火勢立即被控制。

駕駛大貨車的劉姓男子向警方供稱，車上載的都是進香團要用的東西，他們原本要到南部進香，車子開到一半，後方突然起火，於是趕緊把車先停到路肩，然後再和另一名女助手跳車，他也搞不清楚為何會起火。

國道警方則說，他們懷疑可能是大貨車上面載的香爐或鞭炮起火，導致火燒車，至於起火原因仍需進一步調查。1060304

(中央社)